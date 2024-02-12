Змусять заплатити 3 500 гривень: через 4 дні українців почнуть масово штрафувати

12Українців спочатку ретельно перевіряють, а декого оштрафують. Розповідаємо, що потрібно робити, щоб уникнути штрафу у розмірі 3 500 гривень.

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Починаючи з 15 лютого українців, які люблять порибалити, ризикують отримати чималий штраф.. Про це нагадали в Хмельницькому рибоохоронному патрулі на своїй офіційній сторінці у Фейсбук.

Українцям, які займаються рибалкою, нагадали, що відповідно до Правил любительського риболовства з 15 лютого до 31 березня 2-24 року включно встановлено заборону на вилов щуки звичайної.

На цей період вводиться посилений контроль водойм. На цей час:

рибоохоронні патрулі будуть перевіряти громадян під час здійснення любительської та спортивної риболовлі;

у випадку порушення передбачено штраф у розмірі майже 3 500 гривень за кожну спійману рибину.

Вилов щуки в цей час категорично заборонений. Це порушення природоохоронного законодавства відповідно до статті 85 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За кожен незаконно спійманий екземпляр порушнику доведеться сплатити штраф у розмірі 3 468 гривень.

Також українських рибалок нагадали про заборону вилову риби на зимувальних ямах. Ця заборона буде діяти до початку весняно-літнього нерестової заборони 2024 року.

Нагадаємо, що днями Верховна Рада України підтримала новий законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Українці обурені цим рішенням, адже раніше деякі політики стверджували що не будуть голосувати за законопроєкт, який прямо порушує Конституцію України. Водночас громадянам обіцяють, що в законопроєкт внесуть поправки до другого читання. Тож поки хвилюватися не варто. Після другого читання цей закон повинен буде підписати президент України.

До другого читання в законопроекті повинні прибрати норми про блокування рахунків чоловіків, що ухиляються від мобілізації, встановити терміни демобілізації для військовослужбовців, що служать на передовій. При цьому гарантовано знизять призовний вік до 25 років, щодо інших обмежень, то про них говорити зарано.