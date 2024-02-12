Заставят заплатить 3 500 гривен: через 4 дня украинцев начнут массово штрафовать

Украинцев сначала тщательно проверяют, а некоторых оштрафуют. Рассказываем, что нужно делать, чтобы избежать штрафа в размере 3 500 гривен.

Детали

Начиная с 15 февраля украинцы, которые любят порыбачить, рискуют получить немалый штраф. Об этом напомнили в Хмельницком рыбоохранном патруле на своей официальной странице в Фейсбук.

Украинцам, которые занимаются рыбалкой, напомнили, что в соответствии с Правилами любительского рыболовства с 15 февраля до 31 марта 2-24 года включительно установлен запрет на вылов щуки обыкновенной.

На этот период вводится усиленный контроль водоемов. На это время:

рыбоохранные патрули будут проверять граждан при осуществлении любительской и спортивной рыбалки;

в случае нарушения предусмотрен штраф в размере почти 3 500 гривен за каждую пойманную рыбу.

Вылов щуки в это время категорически запрещен. Это нарушение природоохранного законодательства в соответствии со статьей 85 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За каждый незаконно пойманный экземпляр нарушителю придется заплатить штраф в размере 3 468 гривен.

Также украинским рыбакам напомнили о запрете вылова рыбы на зимовальных ямах. Этот запрет будет действовать до начала весенне-летнего нерестового запрета 2024 года.

Напомним, что на днях Верховная Рада Украины поддержала новый законопроект о мобилизации в первом чтении. Украинцы возмущены этим решением, ведь ранее некоторые политики утверждали, что не будут голосовать за законопроект, который прямо нарушает Конституцию Украины. В то же время гражданам обещают, что в законопроект внесут поправки ко второму чтению. Поэтому пока волноваться не стоит. После второго чтения этот закон должен будет подписать президент Украины.

Ко второму чтению в законопроекте должны убрать нормы о блокировании счетов мужчин, уклоняющихся от мобилизации, установить сроки демобилизации для военнослужащих, служащих на передовой. При этом гарантированно повысят призывной возраст до 25 лет. Об остальном говорить рано.