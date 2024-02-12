Українським пенсіонерам пропонують бюджетний мобільний тариф

03Популярний мобільний оператор — Lifecell підказав бюджетний тариф, який точно оцінять пенсіонери.

Про це повідомили в пресслужбі компанії у відповідь на запит підписниці під постом у Фейсбук.

Деталі

Клієнтка Лайфсел запиталася, чи є дешеві тарифи без інтернету. Адже у пенсіонера (86 років) кнопковий телефон, він потрібен лише для дзвінків.. Оскільки пенсія дуже мала, а інтернет не потрібен, дешевий тариф встав би у нагоді.

У відповідь на коментар, в Лайфсел нагадали про тариф “Хендмейд” (“Ручна робота”) або “Дзвінки без меж” (регіональний тариф).

Клієнтку попросили звернутися в час за посиланням https://chat.lifecell.ua/ua_s, де їй допоможуть обрати оптимальний тариф.

Що пропонують дешеві тарифи

Популярний недорогий тариф “Без меж” передбачає:

250 хвилин та безліміт на номери Lifecell;

+1 Гб за кожні 30 хвилин вихідних дзвінків з BiP Out.

Ідентифікованим та персоніфікованим абонентам та абонентам, які скористалися послугою перенесення номера, пропонують спеціальну ціну.

З послугою “Тарифна підписка” економія складе 15%.

Купити стартовий пакет “Дзвінки без меж” можна у всіх в усіх магазинах Лайфсел або в інтернет-магазині Lifecell. Перший пакет послуг на чотири тижні входить у вартість стартового пакета.

Також можна купити стартовий пакет “Універсальний”. обрати тарифний план “Дзвінки без меж” зручним способом:

*757#;

s.lifecell.ua/sp;

5433 (безкоштовно в межах України);

особистий кабінет my.lifecell.ua;

консультант в магазині lifecell.

Зверніть увагу на той факт, що для користування тарифним планом потрібно сплатити пакет послуг на чотири тижні..

Нагадаємо, що раніше ми порівнювати тарифи найбільших мобільних операторів. З’ясувалося, що найвигідніші тарифи з мобільним інтернетом в Лайсел, а от для дзвінків краще обрати Київстар. При цьому найдешевші тарифні плани саме в Lifecell. У будь-якому разі українцям є із чого вибирати.