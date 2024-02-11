В Украине существенно подорожает коммуналка: на какую услугу украинцев тратят больше всего

В Украине за год существенно подорожают жилищно-коммунальные услуги. Таким образом, с января 2023 года по январь 2024 года цены на них в целом выросли на 12,8%. Однако, например, электроэнергия подорожала сразу на 69,7%.

Причина подорожания – повышение тарифов на электроэнергию в июне прошлого года. Тогда он вырос до 2,64 гривны за 1 кВт-ч, причем независимо от количества потребленных киловатт. Ранее:

при потреблении до 150 кВт*ч в месяц тариф был 1,44 гривны за кВт;

при большем потреблении приходилось платить 1,68 гривны за кВт.

Как подорожала коммуналка

О росте тарифов сообщили в службе государственной статистики. При этом по их данным выросла стоимость практически всех услуг.

Таким образом, больше всего расценки выросли на уже упомянутую электроэнергию, аж на 69,7%. На втором месте – с большим отставанием – вывоз твердых бытовых отходов. Эта услуга выросла на 5%. Далее следуют следующие услуги:

услуги по управлению многоквартирным домом – 42%;

содержание и ремонт жилья – 3,1%.

Меньше всего расценки выросли на услуги канализации – на 0,7%, а также на водоснабжение – на 0,8%.

Какие тарифы не изменились

В то же время стоимость некоторых услуг не изменилась. Речь идет о:

природном газе;

горячей воде и отоплении.

Тарифы на коммуналку будут расти и в дальнейшем

НБУ заявили об ожидании роста стоимости некоторых коммунальных услуг – отопления и горячей воды. Однако когда это произойдет до сих пор не известно, ведь отмена моратория состоится только после четкого обоснования уровня роста цены. Однако повышать стоимость будут плавно, без резкого скачка цен.

Ранее украинцам обещали не повышать тарифы на газ и тепло до конца действия военного положения, однако уже в ближайшее время мораторий на повышение цен могут отменить. Но цены останутся на сегодняшнем уровне как минимум до конца отопительного сезона.