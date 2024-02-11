В Україні суттєво подорожчає комуналка: на яку послугу українців витрачають найбільше

В Україні за рік суттєво подорожчають житлово-комунальні послуги. Таким чином, с січня 2023 року по січень 2024 року ціни на них загалом зросли на 12,8%. однак, для прикладу, електроенергія подорожчала одразу на 69,7%.

Причина подорожчання — підвищення тарифів на електроенергію в червні минулого року. Тоді він зріст до 2,64 гривні за 1 кВт-год, причому незалежно від кількості спожитих кіловатів. Раніше:

при споживанні до 150 кВт*год на місяць тариф був 1,44 гривні за кВт;

при більшому споживанні доводилося платити 1,68 гривні за кВт.

Як здорожчала комуналка

Про зростання тарифів повідомили в службі державної статистики. При цьому за їх даними зросла вартість практично всіх послуг.

Таким чином, найбільше розцінки зросли на вже згадану електроенергію, аж на 69,7%. На другому місці — з великим відставанням — вивезення твердих побутових відходів. Ця послуга зросла на 5%. Далі йдуть наступні послуги:

послуги з управління багатоквартирного будинка — 42%;

утримання та ремонт житла — 3,1%.

Найменше розцінки зросли на послуги каналізації — на 0,7%, а також на водопостачання — на 0,8%

Які тарифи не змінились

Водночас вартість деяких послуг не змінилася. Мова йде про:

природній газ;

гарячу воду та опалення.

Тарифи на комуналку будуть зростати і надалі

НБУ заявили про очікування зростання вартості деяких комунальних послуг — опалення та гарячої води. Однак коли це станеться досі не відомо, адже скасування мораторію відбудеться лише після чіткого обгрунтування рівня зростання ціни. Однак підвищувати вартість будуть плавно, без різкого стрибка цін.

Раніше українцям обіцяли не підвищувати тарифи на газ та тепло до кінця дії воєнного стану, однак вже найближчим часом мораторій на підвищення цін можуть скасувати. Ця новина вже зараз викликає обурення серед українців, але поки рано хвилюватися щодо зростання цін, адже їх не підвищуватимуть мінімум до кінця опалювального сезону.