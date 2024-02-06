ТЦК будут работать по новым правилам: к чему готовиться украинцам и прекратятся ли облавы

Глава Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко подчеркнул, что работники Центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны действовать только в соответствии с действующим законодательством. Все действия военкоматов, которые не регламентированы законодательством являются прямым нарушением.

Детали

По словам Тимочко, работники Территориальных центров комплектования чаще всего являются:

лицами с военным опытом на передовой;

лицами с ограниченной пригодностью к службе в регулярной армии.

Поэтому представители ТЦК действуют четко по требованиям действующего законодательства и выполняют все процедуры, связанные с вручением повесток.

Таким образом, если будет необходимость отменить меры по вручению повесток, то сделать это можно будет только путем внесения изменений в законодательство. Пока отсутствуют четкие определения и стандарты, которые применяют к военным и общественности. Уже достаточно давно в Украине пытаются ввести определенные стандарты. Только так удалось бы избежать всех претензий со стороны общества.

Исчезнут ли облавы от ТЦК

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание, чтобы работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки воздержались от “отлова” людей на улицах и вручения им повесток.

Он подчеркнул важность комфорта для населения, но указал, что процедуры пока остаются неизменными, поэтому работники ТЦК обязаны четко придерживаться действующего законодательства.

Поэтому избежать споров можно только при условии принятия новых законов о мобилизации.

А уже седьмого февраля Верховная Рада Украины может рассмотреть законопроект о мобилизации.

Народный депутат Алексей Гончаренко напомнил, что первое чтение – не означает принятие законопроекта. Если законопроект будет проголосован в первом чтении, дальше будут внесение правок и голосование во втором чтении. Финальный этап принятия закона – подписание закона президентом.

Кроме того, парламент сократил сроки подачи альтернативных по законопроекту об усилении мобилизации №10449.