Банкір розповів чи вплине блокування рахунків ухилятнів на банківський сектор

Блокування банківських рахунків осіб, які ухиляються від мобілізації, передбачене новим урядовим законопроєктом про посилення мобілізації — №10449, не буде суттєво впливати на банківський сектор. Причина в тому, що ця санкція торкнеться незначної кількості осіб. Саме так вважає президент Асоціації українських банків (АУБ) Андрій Дубас.

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За словами Дубаса, якщо взяти кількість осіб, потрібних для мобілізації на цей рік, яка озвучена в інтернеті, і якщо з цієї цифри люди будуть порушувати закон, то вони, можливо, відмовляться від використання банківських карток. Суттєвого впливу на стійкість банківської системи.

Президент АУБ аргументує свою думку тим, що частка придатних для призову на фронт відносно незначна у співвідношенні до загального населення України. При цьому потенційно порушувати закон про мобілізацію буде відносно незначна кількість людей від загального призову у 2024 році.

Дубас підсумовує, що норми законопроекту про фінансові обмеження не будуть мати значного негативного впливу на стійкість та стабільність банківського сектору, а також на обсяг коштів фізичних осіб на рахунках в банку.

Зазначимо, що Кабмін подав оновлений закон про посилення мобілізації, який передбачає, що банківські рахунки військовозобов’язаних, що ухиляються від візитів до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки будуть арештовані за рішенням суду.

Що відомо про новий законопроект про мобілізацію

Вже сьомого лютого Верховна Рада буде розглядати законопроєкт про мобілізацію у першому читанні. Народний депутат Олексій Гончаренко наголошує, що перше читання — не означає гарантоване ухвалення законопроекту. Якщо законопроект буде проголосований у першому читанні, далі будуть внесення правок і голосування у другому читанні. Фінальний етап ухвалення — підписання закону президентом.

А ще, парламент скоротив строки подачі альтернативних по законопроекту про посилення мобілізації №10449.