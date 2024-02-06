Повлияет ли блокировка счетов уклонистов на банковский сектор: ответ банкира

Блокировка банковских счетов лиц, уклоняющихся от мобилизации, предусмотренная новым правительственным законопроектом об усилении мобилизации – №10449, не будет существенно влиять на банковский сектор. Причина в том, что эта санкция коснется незначительного количества лиц. Именно так считает президент Ассоциации украинских банков (АУБ) Андрей Дубас.

Детали

По словам Дубаса, если взять количество лиц, необходимых для мобилизации на этот год, которое озвучено в интернете, и если из этой цифры люди будут нарушать закон, то они, возможно, откажутся от использования банковских карт. Существенного влияния на устойчивость банковской системы.

Президент АУБ аргументирует свое мнение тем, что доля пригодных для призыва на фронт относительно незначительна в соотношении к общему населению Украины. При этом потенциально нарушать закон о мобилизации будет относительно незначительное количество людей от общего призыва в 2024 году.

Дубас заключает, что нормы законопроекта о финансовых ограничениях не будут иметь значительного негативного влияния на устойчивость и стабильность банковского сектора, а также на объем средств физических лиц на счетах в банке.

Отметим, что Кабмин подал обновленный закон об усилении мобилизации, который предусматривает, что банковские счета военнообязанных, уклоняющихся от визитов в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки будут арестованы по решению суда.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

Уже седьмого февраля Верховная Рада будет рассматривать законопроект о мобилизации в первом чтении. Народный депутат Алексей Гончаренко отмечает, что первое чтение – не означает гарантированное принятие законопроекта. Если законопроект будет проголосован в первом чтении, дальше будут внесение правок и голосование во втором чтении. Финальный этап принятия – подписание закона президентом.

А еще, парламент сократил сроки подачи альтернативных по законопроекту об усилении мобилизации №10449. Его поддержали шестого февраля.