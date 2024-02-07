В Україні обмежать грошові перекази: Гетьманцев розповів про нову ініціативу

Національний банк України пропонує обмежити суми та частоту грошових переказів за реквізитами банківських карток, а також готівкові перекази через термінали самообслуговування. Наразі це лише ініціатива, а конкретні ліміти невідомі.

Що відомо

Відповідну пропозицію Нацбанку запропонував очільник Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. За його словами ці обмеження запровадять для боротьби з тіньовими фінансовими операціями.

Зазначається, що такі обмеження запровадять лише на час дії воєнного стану. Відповідні зміни в законодавство розроблятиме профільний підкомітет парламенту спільно з НБУ.

Гетманцев стверджує, що на час воєнного стану варто обмежити операції з використанням реквізитів, мова йде про:

ліміти на суми транзакцій;

кількість операцій;

граничні суми готівкових переказів через термінали.

Така ініціатива виникла на тлі звіту НБУ. Виявилося, що при перевірці банків та небанківських фінансових установ Нацбанк виявив численні порушення, що створюють умови для проведення багатомільярдних обсягів операцій переказів з використанням електронних платіжних засобів, в тому числі через термінали.

Гетманцев стверджує, що в сегменті безготівкових платежів присутні певні схеми для здійснення заборонених видів господарської діяльності. А саме:

незаконна організація та проведення азартних ігор;

легалізація засобів, отриманих злочинним шляхом;

шахрайські схеми з використанням фішингу;

використання віртуальних активів для проведення сірих та тіньових операцій.

Також Гетманцев запевнив українців, що жодних податків на переказ коштів запроваджуватися не буде. Заява про такий податок — помилка “експерта”, який зробив відповідну заяву, але, ймовірно, не читав Національну стратегію доходів або не вник в її суть. Подібний податок просто знищить економіку країни, яка і так сильно постраждала через наслідки воєнних дій. Тож першочергове завдання уряду — зробити все можливе для покращення фінансової ситуації в країні загалом.