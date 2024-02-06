ТЦК працюватимуть за новими правилами: до чого готуватися українцям та чи припиняться облави

Очільник Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко підкреслив, що працівники Центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) повинні діяти лише відповідно до чинного законодавства. Всі дії військкоматів, які не регламентовані законодавством є прямим порушенням.

Деталі

За словами Тимочка, працівники Територіальних центрів комплектування найчастіше є:

особами з воєнним досвідом на передовій;

особами з обмеженою придатністю до служби в регулярній армії.

Тож представники ТЦК діють чітко за вимогами чинного законодавства та виконують всі процедури, пов’язані з врученням повісток.

Таким чином, якщо буде потреба скасувати заходи з врученням повісток, то зробити це можна буде лише шляхом внесення змін в законодавство. Поки відсутні чіткі визначення та стандарти що застосовують до військових та загалу. Вже досить давно в Україні намагаються запровадити певні стандарти. Лише так вдалося б уникнути всіх претензій з боку суспільства.

Чи зникнуть облави від ТЦК

Президент України Володимир Зеленський висловив бажання, щоб працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки утримались від “відлову” людей на вулицях та вручення їм повісток.

Він підкреслив важливість комфорту для населення, але вказав, що процедури поки залишаються незмінними, тому працівники ТЦК зобов’язані чітко дотримуватися чинного законодавства.

Тож уникнути суперечок можна лише за умови прийняття нових законів про мобілізацію.

А вже сьомого лютого Верховна Рада України може розглянути законопроект про мобілізацію.

Народний депутат Олексій Гончаренко нагадав, що перше читання — не означає ухвалення законопроекту. Якщо законопроект буде проголосований у першому читанні, далі будуть внесення правок і голосування у другому читанні. Фінальний етап прийняття закону — підписання закону президентом.

Крім того, парламент скоротив строки подачі альтернативних по законопроекту про посилення мобілізації №10449.