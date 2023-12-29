30 и 31 декабря, на Новый год и еще 2 дня, озвучено предупреждение для украинцев

Граждане должны обязательно подать показания счетчиков в начале 2024-го года, которые начислены за декабрь.

Украинцы ежемесячно должны предоставлять показания счетчиков за электроэнергию и не оттягивать этот процесс или же банально не забыть о нем.

Законны ли поверки приборов учета во время войны?

Согласно приказу Министерства экономики Украины, межповерочные сроки счетчиков составляют: для счетчиков воды и теплосчетчиков – четыре года; для счетчиков газа класса 1,0 – два года; класса 1,5 – восемь лет.

Как отмечают эксперты, в Украине законодательство о правовом режиме военного положения не предусматривает отмену в автоматическом режиме указанных выше законодательных требований. Законодательные акты, отменяющие вышеуказанные требования по периодической поверке счетчиков также не принимались.

Как можно передать показания счетчика электроэнергии

Согласно облэнерго, есть как минимум 7 способов передать показания счетчика. Потребитель может выбрать себе наиболее приемлемый и удобный.

Показать объем потребленной за месяц электроэнергии можно в личном кабинете на сайте оператора системы распределения.

Позвонить в колл-центр и продиктовать показатели.

Можно отправить на электронный ящик.

Через СМС сообщения.

С помощью чатботов, которые настроены в социальных сетях.

Через быструю форму, которая есть на сайте оператора системы распределения.

Передать показатель контролеру.

Отметим, что тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей не изменились. До конца текущего отопительного периода цена будет составлять 2,64 грн за кВт-ч.

Поэтому, если не выполнять поверку – будет расти количество аварий и потерь за потребленные услуги. Как следствие – еще больше возрастет тариф на услуги.

Кроме того, во избежание завышенных платежей за коммунальные услуги, украинцам необходимо правильно передавать показания счетчика газа. Сроки подачи этих показателей зависят от вида тарифа.