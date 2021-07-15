За неофіційні смартфони в Україні саджатимуть в тюрму

Низка організацій, що об’єднують впливових українських бізнесменів, висловили невдоволення новим проектом закону №5420, що був схвалений парламентарями 13 липня. Даний документ покликаний ввести кримінальну відповідальність за ввезення в країну контрабанди, а також за недостовірне декларування товару.





Що не влаштовує бізнесменів у новому законопроекті

В спільному зверненні Американської торгової палати в Україні, Федерації роботодавців, Асоціації платників податків та ще кількох впливових відомств, йдеться про підтримку ініціативи держави у боротьбі із контрабандним ввезенням акцизних товарів. Однак кримінальне покарання за невірно задекларовані товари – це, на їх думку, занадто жорсткий метод.

Запропонована редакція ст. 201-4 Кримінального кодексу дозволить саджати людей до в’язниці навіть за неумисну помилку під час декларування товару. До того ж строк покарання за контрабанду досить солідний – 7-11 років.

Чому у владі вирішили боротися із контрабандою

Ініціатором та ідейним натхненником нового законопроекту став президент України Володимир Зеленський.

Як ідеться у пояснювальній записці до проекту закону №5420, декриміналізація контрабанди, що мала місце у 2011 році, лише погіршила ситуацію в країні. Зокрема у 2019 році Державна митна служба констатувала грубі порушення митних приписів на 1,6 млрд грн. За підсумками 2020 року ця сума склала вже 1,96 млрд грн.

Позатим близько 12% усіх справ щодо митних порушень судам доводиться закривати через відсутність складу злочину, а отже зловмисники уникають покарання. У офісі президента вважають, що ситуація із контрабандою дійшла до критичної точки й вимагає швидких, чи навіть радикальних рішень.

Саджатимуть у тюрму «за чотири смартфони»

Висловилися проти нового законопроекту безпосередньо перед голосуванням і деякі парламентарі.

Депутатку від партії «Голос» Олександру Устинову найбільше обурює той факт, що за новими правилами строк можна отримати за ввезення підакцизних товарів на суму понад 50 тис. грн. Тобто сісти у в’язницю можна приблизно за чотири смартфони, або два ноутбуки. Причому звинувачений може й не бути контрабандистом, а просто везти подарунки для друзів, чи родини.

До того ж після відкриття справи на «контрабандиста» можна буде не вилучати товар на митниці, а одразу ж арештовувати склад звинуваченого. У цьому випадку під удар неодмінно потраплять склади великих українських компаній з продажу техніки. Тож перед введенням таких серйозних змін у митні правила потрібно перш за все налагодити функціонування Бюро економічної безпеки, що зможе протидіяти ймовірним економічним злочинам.