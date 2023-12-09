Новая мошенническая схема в Viber и Telegram: украинцам приходят одинаковые сообщения

Служба безопасности ПУМБ предупреждает своих клиентов о растущей тенденции в Украине, связанной с новой мошеннической схемой в мессенджерах Viber и Telegram. Схема начинается с того, что украинцы получают сообщения с неизвестных, часто иностранных, номеров с вопросом: “Привет, нужна подработка?”. Мошенники заманивают потенциальных жертв обещаниями легкого заработка за выполнение простых заданий, таких как лайканье видео или написание отзывов о товарах. С согласия жертву добавляют в “рабочую группу” в мессенджере.

Существует несколько способов, которыми преступники обманывают людей

Вымогательство конфиденциальной информации: Под предлогом оплаты за выполненные задания мошенники просят конфиденциальные данные, такие как номера карт, CVV-коды, сроки действия карт, пароли и логины к онлайн-банкингу. Получив доступ к мобильному банкингу жертвы, они быстро снимают средства и исчезают.

Небольшие платежи за простые задания: Сначала мошенники платят небольшие суммы (150-250 грн) за такие задания, как лайки видео или товаров. После того, как они втерлись в доверие, они предлагают более сложные задачи, такие как покупка дорогих вещей или бронирование отелей, авиабилетов и мероприятий, стоимостью от 10 000 до 50 000 гривен. Они обещают покрыть определенный процент этих расходов или даже удвоить потраченную сумму. Покупки необходимо осуществить на определенном сайте, который предоставляют мошенники. После совершения покупки жертву блокируют, а мошенники исчезают с деньгами.

Схема “Специальный депозит”: В другом варианте, завоевав доверие жертвы с помощью начальных небольших платежей, мошенники предлагают открыть “специальный депозит” на определенном веб-сайте. Они обещают, что этот депозит значительно увеличится в качестве вознаграждения за усердную работу. После того, как жертва пополняет счет, ее снова блокируют в мессенджерах, а мошенники исчезают со средствами.

Служба безопасности ПУМБ настоятельно советует своим клиентам быть бдительными и осторожными с подобными предложениями в мессенджерах, особенно теми, которые предусматривают проведение финансовых операций или предоставление личной информации.

Напомним, что широко распространенный в Украине мессенджер Viber внедряет новую модель подписки для определенных пользователей.

Начиная с 30 ноября 2023 года, Viber предложит премиум-услугу под названием Viber Plus своим пользователям на платформах iOS и Android, в частности тем, кто использует версию 21.2 или более новую. Стоимость этой подписки составляет $1,99 в месяц, что примерно равно 73 гривнам. Пользователи могут активировать эту услугу через App Store или Google Play. Viber Plus станет доступным для всех украинских пользователей в ближайшие дни.