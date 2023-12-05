До месяца дома: известны сроки зимних каникул в Украине

Приближение зимних каникул школьники ждут с нетерпением, ведь большинство государственных учебных заведений предлагают двухнедельные каникулы. Однако продолжительность этих каникул варьируется, а некоторые школы предоставляют значительно длиннее каникулы, длящиеся до месяца.

Сейчас школы имеют право самостоятельно определять даты каникул, а зимние каникулы традиционно начинаются в конце декабря. Расписание каникул, принятое многими школами, включает в себя

23 декабря 2023 года – 7 января 2024 года.

30 декабря 2023 года – 14 января 2024 года.

Все зависит от региона

В Киеве некоторые ученики, в частности первоклассники, будут иметь удлиненные каникулы. У них будут каникулы с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года и дополнительные каникулы с 19 по 25 февраля 2024 года.

Во Львове зимние каникулы продлятся с 25 декабря 2023 года по 14 января 2024 года, причем некоторые школы могут продлить этот период еще на неделю. Зато в Ивано-Франковской области ученики могут не иметь весенних каникул, что приведет к более длинным зимним каникулам с 27 декабря 2023 года по 26 января 2024 года.

На Закарпатье, в частности в Мукачево, ученики будут иметь месячные каникулы с 23 декабря 2023 года по 21 января 2024 года. Эти длительные каникулы компенсируют отсутствие осенних каникул. Наконец, в Житомире зимние каникулы для школьников продлятся три недели – с 23 декабря 2023 года по 14 января 2024 года.