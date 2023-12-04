В ПФУ сделали заявление: выплаты сократились более чем на 1 тысячу гривен на человека

Пенсионный фонд Украины сделал важное заявление в начале декабря. ПФУ сообщил о заметном снижении средней заработной платы в Украине в течение третьего квартала этого года, подчеркнув падение более чем на 1 тысячу гривен, а именно почти на 1.5 тыс. гривен по сравнению с предыдущим годом. Эта информация, обнародованная пресс-службой ПФУ, контрастирует с ростом средней заработной платы в Украине на 8,4%, зафиксированным в прошлом году.

В сентябре 2022 года средняя зарплата составляла 13 387,48 грн, но последние тенденции свидетельствуют о ее снижении. Подробная помесячная разбивка за 2023 год предлагает более четкую картину этих колебаний:

Январь: Год начался со средней зарплатой 12 644,98 грн.

Февраль: Наблюдается незначительный рост, заработная плата выросла до 12 794,11 грн.

Март: Средняя заработная плата выросла до 13 423,28 грн.

Апрель: Дальнейший рост до 13 626,02 грн.

Май: Тенденция к росту продолжилась, средний показатель составил 14 109,64 грн.

Июнь: Наблюдается значительный рост, пик – 16 012,38 грн.

Июль: Произошло снижение, средний показатель упал до 13 996,68 грн.

Август: Тенденция к снижению сохранилась, опустившись до 13 778,13 грн.

Сентябрь: Квартал закончился со средней заработной платой 14 518,38 грн.

Эти данные демонстрируют нестабильную ситуацию с заработными платами в Украине в течение 2023 года, причем третий квартал отметился заметным снижением по сравнению с пиком, который наблюдался в середине года. Такие колебания отражают динамичные экономические условия в стране и подчеркивают вызовы, с которыми сталкивается рабочая сила, ориентируясь в меняющемся финансовом ландшафте.