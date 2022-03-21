В Україні запрацювали суворі обмеження для водіїв

Вітчизняним водіям розповіли про нову сувору заборону. Відтепер їм не дозволяється користуватися відеореєстраторами. Правило стосується мешканців усіх областей України та є обов’язковим до виконання.





Нове обмеження має на меті не допустити витоку даних про розміщення та пересування українських збройних сил. Відеореєстратори можуть стати джерелом інформації, яким ворог скористається проти українських військових. Тож у владних колах вирішили, що наразі найкращим виходом буде заборонити українцям зйомку на дорозі.

Як зазначив очільник Управління по зв’язкам з громадськістю Збройних сил України Богдан Сеник, такий крок був необхідний для підвищення безпеки наших захисників. Нам будь-що потрібно уникнути потрапляння до ворога інформації про дії підрозділів ЗСУ та сил територіальної оборони.

Варто зазначити, що заборона на відео та фотозйомку стосується не лише автомобілів, але й мотоциклів, мопедів та інших видів мототранспорту. Також не дозволяється фіксувати на камеру чи телефон наступні об’єкти:

втошляхи загального користування;

об’єкти загального призначення;

інфраструктурні об’єкти;

блокпости та укріплення;

розташування та переміщення підрозділів збройних сил.

В Україні впали ціни на пальне

Днями на вітчизняних АЗС суттєво знизилася вартість бензину та дизелю. Так станом на 19 березня на заправках ОККО та WOG ціни на пальне були такими:

бензин А-95 – 33,32 грн за літр (-9,68 грн);

бензин А-92 – 33,42 грн за літр (-10,10 грн);

дизпаливо – 37,05 грн за літр (- 7,85 грн).

Досягти нормалізації ціни на паливо в Україні вдалося завдяки зменшенню ставки податку на додану вартість до 7%. Раніше ПДВ на бензин і дизель складав 20%. Також уряд дозволив вітчизняним АЗС продавати пальне стандарту Євро 3 та Євро 4, що має дещо нижчу якість, й відповідно є дешевшим.

Нагадаємо, що з початком війни вартість пального в україні зросла ледь не на 30%, що одразу ж вплинуло на вартість перевезень та ціни деяких інших споживчих товарів.

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