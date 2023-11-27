ТЦК отримають частину повноважень поліції: до ВР внесли пропозиції

Наразі співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) та Соціальної підтримки (СП) не мають права перевіряти документи чи вручати повістки на вулицях. Однак, за словами Романа Костенка, народного депутата і секретаря парламентського комітету з питань національної безпеки, незабаром це може змінитися.

Костенко звернув увагу на існуючу невизначеність щодо повноважень військових комісаріатів та їхньої дозволеної діяльності. Наразі ТЦК не мають права вручати повістки або перевіряти документи на вулицях без супроводу поліції. Він наголосив на необхідності розуміння ролей співробітників ТЦК, які мають постійні обов’язки щодо вручення повісток, та військовозобов’язаних, які можуть бути залучені до несанкціонованих мобілізаційних заходів, але все одно мають обов’язок захищати Україну.

Костенко також зазначив, що ці офіцери можуть використовувати аудіо- та відеозаписуюче обладнання під час виконання своїх обов’язків. Він нагадав, що вони можуть бути уповноважені перевіряти призовників та документи.

Крім того, він зазначив, що у Верховній Раді триває робота над відповідними законопроектами. Очікується, що до кінця року буде розроблено законопроект, який розширить повноваження ТЦК.