Как может помочь волосам мезотерапия?

Волосы всегда были и есть визитной карточкой роскошной женщины. По длине, густоте, равномерному тону и увлажненным кончикам еще со спины девушки можно понять, что перед вами умопомрачительная красотка. Безусловно, в случаях, когда шикарный волосяной покров передался Вам в наследство от густоволосых родственниц — это прекрасно. Для поддержания такой красоты и чистоты шевелюры достаточно хорошего домашнего ухода, но и салонными процедурами также можно себя побаловать.

Бывают и другие ситуации, когда волосы на протяжении жизни меняют свою структуру, с возрастом выглядят ослабленными, интенсивно выпадают и секутся. Женщины с подобными случаями отдают все средства на подбор качественного профессионального ухода за волосами, но они дают временный результат. Для решения вопросов с восстановлением былого состояния волос лучше всего обратиться к трихологу, который в своем арсенале уже имеет одну из самых действующий процедур — мезотерапию https://platinumlaser.com.ua/ukoly-krasoty/mezoterapiya/volos/, с отзывами благодарных пациентов со здоровым блеском волос можно ознакомиться на сайте клиники Платинум Лазер.

Суть мезотерапии

Восстановление здорового состояния волос выполняется инъекционным методом. По всему периметру кожи головы точечно осуществляются уколы на глубину до 4 мм с активными веществами, что влияют рост волос. Мезококтейли могут содержать следующие составляющие:

минералы (медь, магний, фосфор, цинк);

витамины;

гиалуроновая кислота, аминокислоты и ферменты.

Специалист подбирает индивидуальный состав инъекционных коктейлей, которые будут идеально подходить определенному пациенту и его состоянию волос. Микропроколы от уколов дополнительно благоприятно влияют на кровообращение кожи головы и укрепляют рост волосяных фолликулов.

Кому показана мезотерапия кожи головы?

Эффективные мезококтейли можно применять как для профилактики выпадения волос, так и с четким списком показаний к процедуре. Мезотерапия актуальна в следующих клинических случаях:

очаговое выпадение волос;

лечение себореи и перхоти;

поврежденные волосы после беременности, родов и периода лактации;

при эстетических дефектах волос;

выраженная ломкость и сухость волос по всей длине;

посеченные кончики;

медленное обновление волосяных фолликул и затяжная фаза роста волос.

Мезотерапия в полном объеме восстанавливает рост и здоровье ослабленных волос, но, к сожалению, алопецию и полное облысение не лечит. Поэтому пациентам с подобными диагнозами лучше сразу решаться на пересадку волос.

Результаты процедуры

Для устойчивого качественного результата мезотерапию рекомендуется проводить курсом из 3 – 5 процедур. За это время волосяной покров кожи головы успешно обновляется, оздоровляется и волосяные фолликулы активно переходят в фазу роста. Первые результаты уже можно будет оценить через 3-4 недели после процедуры. Для улучшения эстетического вида волос специалист поможет вам подобрать качественный уход, чтобы подкрепить результат вспомогательными средствами.

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