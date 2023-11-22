Украинцы, которые купили хотя бы одну вещь из этого списка, потеряют ВПЛ выплаты

Начиная с 1 января 2024 года, некоторые внутренне перемещенные лица (ВПЛ) в Украине больше не будут иметь права на получение финансовой помощи. Это изменение в первую очередь коснется ВПЛ, которые сделали значительные покупки или инвестиции. Постановление Министерства социальной политики № 709 от 11 июля 2023 года определяет критерии для прекращения этих выплат.

Конкретные условия, при которых выплаты ВПЛ будут прекращены, включают

Приобретение земельного участка, квартиры, дома или жилого дома стоимостью более 100 000 гривен, кроме имущества, приобретенного за счет средств государственного или местного бюджета. Приобретение нового транспортного средства, с года выпуска которого прошло менее пяти лет, за исключением транспортных средств, приобретенных волонтерами и переданных Вооруженным силам Украины. Собственное жилье, площадь которого превышает 13,65 кв. м на одного члена семьи в регионах, не пострадавших от активных или потенциальных боевых действий или оккупации. Приобретение иностранной валюты или банковских металлов на общую сумму более 100 000 гривен, кроме случаев, когда средства поступают от благотворительных организаций или предназначены для оплаты медицинских, социальных или образовательных услуг. Хранение средств на банковском депозитном счете на сумму, превышающую 100 000 гривен.

Если во время проверки государственного реестра будет обнаружено, что ВПЛ соответствует любому из этих условий, выплата денежной помощи будет прекращена. Соответствующие лица будут проинформированы об этом решении через электронную почту, телефонные звонки или электронные сообщения через Единую информационную систему социальной сферы (ЕИСС). Эта политика направлена на то, чтобы сосредоточить финансовую поддержку на тех ВПЛ, чьи экономические обстоятельства свидетельствуют о большей потребности в помощи.