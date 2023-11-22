Українці, які купили хоча б одну річ із цього списку, втратять ВПО виплати

Починаючи з 1 січня 2024 року, деякі внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні більше не матимуть права на отримання фінансової допомоги. Ця зміна в першу чергу торкнеться ВПО, які зробили значні покупки або інвестиції. Постанова Міністерства соціальної політики № 709 від 11 липня 2023 року визначає критерії для припинення цих виплат.

Конкретні умови, за яких виплати ВПО будуть припинені, включають

Придбання земельної ділянки, квартири, будинку або житлового будинку вартістю понад 100 000 гривень, крім майна, придбаного за рахунок коштів державного або місцевого бюджету. Придбання нового транспортного засобу, з року випуску якого минуло менше п’яти років, за винятком транспортних засобів, придбаних волонтерами та переданих Збройним силам України. Власне житло, площа якого перевищує 13,65 кв. м на одного члена сім’ї в регіонах, що не постраждали від активних або потенційних бойових дій чи окупації. Придбання іноземної валюти або банківських металів на загальну суму понад 100 000 гривень, крім випадків, коли кошти надходять від благодійних організацій або призначені для оплати медичних, соціальних чи освітніх послуг. Зберігання коштів на банківському депозитному рахунку на суму, що перевищує 100 000 гривень.

Якщо під час перевірки державного реєстру буде виявлено, що ВПО відповідає будь-якій з цих умов, виплата грошової допомоги буде припинена. Відповідні особи будуть проінформовані про це рішення через електронну пошту, телефонні дзвінки або електронні повідомлення через Єдину інформаційну систему соціальної сфери (ЄІСС). Ця політика спрямована на те, щоб зосередити фінансову підтримку на тих ВПО, чиї економічні обставини свідчать про більшу потребу в допомозі.