Студенты, которые хотят заграницу, должны принять решение: Минобразования

Сейчас Министерство образования Украины, выполняя поручение Президента Украины, проводит анализ количества студентов, обучающихся за рубежом. Этот анализ может привести к существенным изменениям в стипендиальной политике для украинских студентов.

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий заявил, что стипендии для студентов, обучающихся за рубежом, могут быть отменены. Вместо этого министерство сосредотачивается на студентах, которые остаются в Украине, и планирует повысить им стипендии. Об этом он сообщил во время телемарафона.

Он подчеркнул, что приоритетом министерства является поддержка студентов в Украине, поскольку они играют ключевую роль в постконфликтном восстановлении страны. Он пояснил, что перераспределение средств, возникшее в результате прекращения выплаты стипендий студентам за рубежом, позволит увеличить финансовую поддержку тех, кто учится в Украине. Эти студенты считаются неотъемлемой частью восстановления и будущего роста страны.

Анализ, проведенный министерством, определит количество студентов, которые сейчас учатся за пределами Украины. Те, кто учится за бюджетные средства, должны будут решить, продолжать ли обучение за рубежом за свой счет. Господин Винницкий подчеркнул, что стипендии в первую очередь должны предоставляться студентам, чьи специальности имеют решающее значение для окончательной победы Украины и процесса восстановления. Этот стратегический сдвиг в распределении стипендий отражает сосредоточенность страны на укреплении ее внутренних возможностей и ресурсов