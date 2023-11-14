Шмыгаль анонсировал повышение пенсий: надо пережить зиму

Украинское правительство во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем обнародовало планы по пенсионным выплатам в 2024 году, включая индексацию, запланированную на март. Социальные расходы в бюджете вырастут на 25 миллиардов гривен, достигнув в целом 470 миллиардов гривен.

Индексация пенсий является частью этого увеличения. Кроме того, программа субсидий получит дополнительный бюджет в размере 50 млрд грн, что на 12 млрд грн больше, чем в прошлом году. Это увеличение направлено на более эффективную поддержку малообеспеченных семей.

Премьер-министр Шмыгаль также упомянул о значительном выделении 1 млрд грн на развитие социальных услуг, назвав это инвестицией в реформу социального перехода. Эта реформа призвана повысить способность людей к самообеспечению.

Вырастут все виды пенсий

Кроме того, было сообщено, что минимальная пенсия в Украине вырастет с 2093 до 2361 грн с января 2024 года, а максимальная пенсия увеличится с 20 930 до 23 610 грн. Кроме того, за каждый год стажа сверх установленной нормы выплата будет повышаться с 20,9 грн до 23,6 грн.