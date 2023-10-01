Нужно успеть за 4 дня, иначе будет “сюрприз” : Нафтогаз сделал важное заявление

В Нафтогазе сделали важное объявление для своих клиентов.
Нафтогаз призвал украинцев проверить показатели газовых счетчиков и успеть передать их до 5 октября. Кто этого не сделает вовремя, может получить неприятный “сюрприз” в платежке. Соответствующее объявление было опубликовано на официальной странице компании в социальной сети Facebook.
До 5 октября все клиенты Нафтогаза должны проверить свои газовые счетчики и снять актуальные показатели. Если не передать данные счетчика вовремя, то в платежке можно получить неправильные начисления.
В газоснабжающей компании отметили, что передать показания счетчика можно всего за несколько минут. Для этого доступны различные каналы связи.
Таким образом, потребители газа, которые имеют смартфоны и доступ к сети Интернет, могут подать показания счетчика в несколько кликов через удобные чат-боты
- https://chats.viber.com/naftogazpostac;
- http://m.me/NaftogazGasSupply;
- https://t.me/GASUA_bot.
Также передать показатели можно через личный кабинет на сайте my.gas.ua или по упрощенной форме на официальном сайте компании Нафтогаз.
Клиенты, которые не пользуются интернетом, также могут передать показатели быстро и без лишних усилий. Для этого достаточно отправить смс сообщение на короткий номер 4647 или в автоматическом режиме через IVR меню. Для этого достаточно позвонить по следующим номерам
- 066-300-2-888 (Vodafone);
- 098-300-2-888 (Киевстар);
- 093-300-2-888 (Lifecell).
А вот что касается стоимости коммуналки, то уже в ближайшей перспективе цены могут поднять. Это одно из требований Международного валютного фонда и наших западных партнеров. В начале военного положения в правительстве обещали не повышать стоимость тепла и газа как минимум до конца действия военного положения. Однако уже после окончания отопительного сезона, то есть в апреле 2024 года тарифы на коммуналку, в том числе на газ могут существенно возрасти. Это не слишком приятная новость для украинцев, ведь многие люди и так не могут платить коммуналку из-за войны.
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