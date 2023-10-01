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Нужно успеть за 4 дня, иначе будет “сюрприз” : Нафтогаз сделал важное заявление

02.10.2023
1 хвилина на прочитання

В Нафтогазе сделали важное объявление для своих клиентов.

Нафтогаз призвал украинцев проверить показатели газовых счетчиков и успеть передать их до 5 октября. Кто этого не сделает вовремя, может получить неприятный “сюрприз” в платежке. Соответствующее объявление было опубликовано на официальной странице компании в социальной сети Facebook.

До 5 октября все клиенты Нафтогаза должны проверить свои газовые счетчики и снять актуальные показатели. Если не передать данные счетчика вовремя, то в платежке можно получить неправильные начисления.

В газоснабжающей компании отметили, что передать показания счетчика можно всего за несколько минут. Для этого доступны различные каналы связи.

Таким образом, потребители газа, которые имеют смартфоны и доступ к сети Интернет, могут подать показания счетчика в несколько кликов через удобные чат-боты

  • https://chats.viber.com/naftogazpostac;
  • http://m.me/NaftogazGasSupply;
  • https://t.me/GASUA_bot.

Также передать показатели можно через личный кабинет на сайте my.gas.ua или по упрощенной форме на официальном сайте компании Нафтогаз.

Газовий лічильник

Клиенты, которые не пользуются интернетом, также могут передать показатели быстро и без лишних усилий. Для этого достаточно отправить смс сообщение на короткий номер 4647 или в автоматическом режиме через IVR меню. Для этого достаточно позвонить по следующим номерам

  • 066-300-2-888 (Vodafone);
  • 098-300-2-888 (Киевстар);
  • 093-300-2-888 (Lifecell).

А вот что касается стоимости коммуналки, то уже в ближайшей перспективе цены могут поднять. Это одно из требований Международного валютного фонда и наших западных партнеров. В начале военного положения в правительстве обещали не повышать стоимость тепла и газа как минимум до конца действия военного положения. Однако уже после окончания отопительного сезона, то есть в апреле 2024 года тарифы на коммуналку, в том числе на газ могут существенно возрасти. Это не слишком приятная новость для украинцев, ведь многие люди и так не могут платить коммуналку из-за войны. 

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02.10.2023
1 хвилина на прочитання
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