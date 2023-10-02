Стало відоме найпоширеніше прізвище в Україні, і це не Шевченко

Найпоширенішим прізвищем в Україні є Мельник. Кількість носіїв цього прізвища перевищує сто тисяч осіб.

За словами експертів, прізвище Мельник займає перше місце за поширеністю на території України. Щонайменше 107 878 громадян України носять прізвище Мельник.

Найчастіше прізвище Мельник зустрічається на Поділлі, але справжнім рекордсменом експерти вважають столицю України. За останніми даними Київської міської ради, у столиці проживає як мінімум 6 587 громадян з прізвищем Мельник.

Також цікаво і те, що найбільша щільність поширення прізвище Мельник — у Вінницькій області, а також в Мурованокуриловецькому, Калуському та Рожнятівському районах Івано-Франківської області. Більше того, прізвище Мельник згадувалося навіть в козацьких реєстрах. Для прикладу, в 1757 році нараховувалося щонайменше семеро козаків саме з таким прізвищем.

А ось найвідомішими носіями прізвища можна назвати:

Андрій Атанасович Мельник — державний та військовий діяч, полковник армії УНР, другий голова Організації українських націоналістів.

Андрій Ярославович Мельник — український дипломат, повноважний посол України в Німеччині в період з 2014 до 2022 року.

Щодо інших поширених в Україні прізвищ, то за даними сайту «Рідні» до ТОП-3 найпоширеніших прізвищ також входять Шевченко та Коваленко. За різними даними вони майже конкурують з прізвищем Мельник. Можна назвати їх конкурентами, адже вони надзвичайно поширені.

Наступними за списком йдуть власники таких прізвищ як Бондаренко, Ткаченко, Бойко, Кравченко та Ковальчук.

А от щодо імен, то за даними минулого року найпопулярнішими жіночими іменами які українці обирали для своїх малюків стали Анна, Анастасія, Вероніка, Софія, Олександра, Марія, Вікторія, Мілана, Соломія, Варвара, Єва. Найпоширеніші імена для хлопчиків — Артем, Дмитро, Іван, Максим, Михайло, Данило, Владислав, Олександр, Андрій.

Як бачите, українці все частіше обирають звичні нам імена, які здавалося вже стали не «модними».