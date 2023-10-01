Потрібно встигнути за 4 дні, інакше буде «сюрприз» : Нафтогаз зробив важливу заяву

В Нафтогазі зробили важливе оголошення для своїх клієнтів.

Нафтогаз закликав українців перевірити показники газових лічильників та встигнути передати їх до 5 жовтня. Хто цього не зробить вчасно, може отримати неприємний «сюрприз» в платіжці. Відповідне оголошення було опубліковано на офіційній сторінці компанії в соціальній мережі Facebook.

До 5 жовтня всі клієнти Нафтогазу повинні перевірити свої газові лічильники та зняти актуальні показники. Якщо не передати дані лічильника вчасно, то в платіжці можна отримати неправильні нарахування.

В газопостачальній компанії наголосили, що передати показники лічильника можна всього за кілька хвилин. Для цього доступні різні канали зв’язку.

Таким чином, споживачі газу, які мають смартфони та доступ до мережі Інтернет, можуть подати показники лічильника в кілька кліків через зручні чат-боти

Також передати показники можна через особистий кабінет на сайті my.gas.ua або за спрощеною формою на офіційному сайті компанії Нафтогаз.

Клієнти, які не користуються інтернетом, також можуть передати показники швидко та без зайвих зусиль. Для цього достатньо відправити смс повідомлення на короткий номер 4647 або в автоматичному режимі через IVR меню. Для цього достатньо подзвонити за наступними номерами

066-300-2-888 (Vodafone);

098-300-2-888 (Київстар);

093-300-2-888 (Lifecell).

А от щодо вартості комуналки, то вже в найближчій перспективі ціни можуть підняти. Це одна з вимог Міжнародного валютного фонду та наших західних партнерів. На початку воєнного стану в уряді обіцяли не підвищувати вартість тепла та газу як мінімум до кінця дії воєнного стану. Однак вже після закінчення опалювального сезону, тобто у квітні 2024 року тарифи на комуналку, в тому числі на газ можуть суттєво зрости. Це дуже невтішна новина, адже більшість українців у скрутній ситуації через війну.