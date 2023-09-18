Банки без предупреждения списывают 50% пенсии из-за действий мошенников: жертвой может стать каждый украинец

Овидиопольский районный суд Одесской области обязал “Райффайзен Банк” вернуть пенсионерке 24 тысячи гривен, что были списаны с ее кредитной карты и 3 400 гривен, которые банк забрал с пенсионной карты гражданки. Как удалось выяснить в ходе судебного заседания, деньги с карты женщины похитили мошенники.

Об этом говорится в решении суда по делу 509/2612/23. Известно, что в мае 2023 года пенсионерка подала иск против “Райффайзен Банка”, а уже в сентябре суд вынес приговор. Женщина получала пенсию на карточку банка еще с 2013 года. В 2019 году работник банка убедил ее также открыть кредитную карту.

Женщина кредитной картой не пользовалась, но в мае 2023 года заметила, что ее пенсия сократилась на 1198 гривен на 24 копейки. В результате стало известно, что банк списывает часть пенсии в счет погашения долга по кредитке. В соответствии с действующим законодательством Украины банк имеет право списывать до 50% пенсии, но только в том случае, когда такое списание является законным.

В результате пенсионерка обратилась в Киберполицию. Там начали расследовать действия мошенников. Стало известно, что они похитили с кредитки 24 тысячи гривен (перевели средства на другой счет). Пострадавшая также обратилась в банк. Но женщине ответили, что она сама несет ответственность за сохранность своих персональных данных, а если мошенники смогли похитить деньги, то они получили данные от клиентки.

Однако суд с таким аргументом не согласился. Виновным признали банк. Пенсионерка просила в иске восстановить ее кредитный счет на 24 тысяч гривен и вернуть 3 417,99 гривны пенсии которые успел забрать банк. А также возместить тысячи гривен которые она потратила на юридическую помощь. Суд удовлетворил требования, кроме возмещения стоимости юридических услуг.

Напомним, ранее мы рассказывали что финансовые учреждения оставляют за собой право списывать до 50% дохода.