Банки без попередження списують 50% пенсії через дії шахраїв: жертвою може стати кожен українець

Овідіопольський районний суд Одеської області зобов’язав “Райффайзен Банк” повернути пенсіонерці 24 тисячі гривень, що були списані з її кредитної картки та 3 400 гривень, які банк забрав з пенсійної картки громадянки. Як вдалося з’ясувати в ході судового засідання, гроші з картки жінки викрали шахраї.

Про це говориться в рішенні суду за справою 509/2612/23.Відомо, що в травні 2023 року пенсіонерка подала позов проти “Райффайзен Банку”, а вже в вересня суд виніс вирок. Жінка отримувала пенсію на картку банку ще з 2013 року. У 2019 році працівник банку переконав її також відкрити кредитну картку.

Жінка кредитною карткою не користувалася, але в травні 2023 року помітила, що її пенсія скоротилася на 1198 гривень на 24 копійки. В результаті стало відомо, що банк списує частину пенсії в рахунок погашення боргу за кредиткою. Відповідно до чинного законодавства України банк має право списувати до 50% пенсії, але лише в тому разі, коли таке списання є законним.

В результаті пенсіонерка звернулася до Кіберполіції. Там почали розслідувати дії шахраїв. Стало відомо, що вони викрали з кредитки 24 тисячі гривень (переказали кошти на інший рахунок). Постраждала також звернулася до банку. Але жінці відповіли, що вона сама несе відповідальність за збереження своїх персональних даних, а якщо шахраї змогли викрасти гроші, то вони отримали дані від клієнтки.

Однак суд з таким аргументом не погодився. Винним визнали банк. Пенсіонерка просила в позові відновити її кредитний рахунок на 24 тисяч гривень та повернути 3 417,99 гривні пенсії які встиг забрати банк. А також відшкодувати тисячі гривень які вона витратила на юридичну допомогу. Суд задовольнив вимоги, крім відшкодування вартості юридичних послуг.

Раніше ми вже розповідали, що банківські установи залишають за собою право стягувати до 50% від доходу.