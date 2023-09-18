С сентября еще одна категория украинцев сможет оформить ежемесячное пособие от государства

Сейчас в Украине ежемесячное пособие от государства получают только внутренне перемещенные лица. То есть те, которые имеют официальный статус и находятся в соответствующем реестре. Кроме этого стандартные выплаты по-прежнему получают многодетные семьи, люди с инвалидностью (пенсия) и т.д. С 12 сентября на помощь от государства сможет рассчитывать еще одна категория граждан, а именно беженцы, возвращающиеся домой из других стран.

Об этом сообщила Ирина Верещук

Такую информацию сообщила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она заявила, что 12 сентября состоялось совещание, по итогам которого теперь готовится специальное постановление. Это постановление должно позволить беженцам, которые возвращаются в Украину, снова оформить выплаты ВПЛ.

“К примеру, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям также будут начисляться выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут рассчитывать на помощь от государства, — сообщила Верещук.

Конечно, если в Украину возвращаются жители областей, которые не могут получить статус ВПЛ, то ни о каких выплатах речь не идет. Сейчас этот статус могут оформить жители прифронтовых регионов и тех, где продолжаются регулярные боевые действия. Кстати, список этих территорий постоянно меняется. К примеру, Киевская область уже не входит в список, хотя в начале войны ее жители считались ВПЛ. А вот Сумская входит, потому что многие города области подвергаются регулярным обстрелам.

Размер помощи оставили неизменным — это 2000 на взрослого человека и 3000 на ребенка или человека с инвалидностью. В этом году размер выплат уже не будут пересматриваться, но, возможно, сделают это в 2024 году. Дело в том, что на следующий год планируется повышать минимальную зарплату и пенсию, а также минимальный прожиточный минимум. А к нему в свою очередь привязаны и всевозможные социальные выплаты.