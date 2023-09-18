З вересня ще одна категорія українців зможе оформити щомісячну допомогу від держави

Наразі в Україні щомісячну допомогу від держави отримують лише внутрішньо переміщені особи. Тобто ті, які мають офіційний статус та перебувають у відповідному реєстрі. Крім цього стандартні виплати, як і раніше отримують багатодітні родини, люди з інвалідністю (пенсія) тощо. З 12 вересня на допомогу від держави зможе розраховувати ще одна категорія громадян, а саме біженці, які повертаються додому з інших країн.

Про це повідомила Ірина Верещук

Таку інформацію повідомила віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

Вона заявила, що 12 вересня відбулася нарада за підсумками якої тепер готується спеціальна постанова. Ця постанова має дозволити біженцям, які повертаються в Україну знову оформити виплати ВПО.

“До прикладу, людина виїхала з Маріуполя відразу у 2022 році у Європу і проживала там, хоче повернутися, і таким людям також будуть нараховувати виплати. Ми хочемо, щоб люди повертались і знали, що можуть тут розраховувати на допомогу від держави, — повідомила Верещук.

Звісно, якщо в Україну повертаються мешканці областей, які не можуть отримати статус ВПО, то про жодні виплати не йдеться. Наразі цей статус можуть оформити мешканці прифронтових регіонів, та тих де тривають регулярні бойові дії. До речі, перелік цих територій постійно змінюється. Наприклад, Київська область вже не входить в список, хоча на початку війни її мешканці вважалися ВПО. А от Сумська входить, тому що багато міст області піддаються регулярним обстрілам.

Розмір допомоги залишили незмінним — це 2000 на дорослу людину, та 3000 на дитину чи особу з інвалідністю. Цього року розмір виплат вже не переглядатимуть, але можливо зроблять це у 2024 році. Річ в тім, що на наступний рік планують підвищувати мінімальну зарплату та пенсію, а також мінімальний прожитковий мінімум. А до нього своєю чергою прив’язані й різноманітні соціальні виплати.