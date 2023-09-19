Експерти розповіли, як зміняться ціни на картоплю найближчим часом

В Україні вже на повну збирають новий врожай картоплі. Цьогоріч він дуже непоганий, особливо в західних областях, де частіше бували дощові дні. Відповідно експерти вже можуть спрогнозувати, якими будуть ціни на картоплю вже найближчим часом. Чи вигідно буде закуповуватися цим овочем, чи краще купувати лише за гострої потреби? Фахівці кажуть, що картопля сильно подешевшає. Це без сумніву добре для покупців, однак не дуже добре для фермерів. Заробити багато коштів цього року їм не вдасться.

Картопля подешевшає з ряду причин

Експерти зазначають, що картопля стане дешевшою через кілька причин:

По-перше, чудовий врожай та більші площі засаджень. Цього року фермери висаджували абсолютно всі овочі у більшому обсязі і все досить непогано вродило. Відповідно дещо є у залишку, а значить збувати його по завищеній ціні не вдасться. Зменшення кількості потенційних покупців. Люди як виїжджали, так і продовжують масово це робити. Кількість населення різко знизилися. А ще, покупці менше споживають чіпсів, тож їх виробники менше закуповують картоплю.

“Урожайність картоплі цього сезону буде вищою порівняно з минулим сезоном, що, безумовно, вплине на ціну. Сезон був вдалим для фермерів Західної України, Львова, Тернополя, Волині, де були регулярні опади в період вегетації. З деяких сортів був дуже гарний урожай — 45-50 тонн з гектара без використання зрошення“, – сказав віцепрезидент Асоціації виробників картоплі України Нік Гордійчук.

Інші овочі теж подешевшають

Не зростатиме ціна й на іншу сезонну городину. Наприклад, українці вже відмічають зниження цін на червоний буряк, цибулю, моркву та капусту. Помідори та огірки теж значно дешевші ніж у минулому році. Наприклад, сьогодні кілограм помідорів та огірків можна купити в середньому за 20 гривень, тоді як минулого року ціна помідорів перевищувала 50 гривень за кілограм. Цибуля теж непогано вродила, тож вже не б’є рекордні показники цін, як це було на початку літа.