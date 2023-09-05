Знаки Зодиака, у которых начнется новая жизнь с октября 2023 года

Астрологи спешат делать прогнозы на середину осени этого года. Эксперты считают, что представители 3 знаков Зодиака в этот период могут начать новую жизнь.

Кому же крупно повезло?

Весы

Весы, любые ваши начинания будут непременно удачными. Не бойтесь менять работу, если вы запланировали этот шаг.

Вы можете найти то, что будет вам по душе. Для вас открываются уникальные возможности.

Вы можете также встретить свою любовь.

Козероги

Козероги, у вас будет много работы. Но одновременно с этим вы откроете для себя и новые возможности.

Постарайтесь не распыляться. Сосредоточьте свои усилия только на самом главном. Вам придется пройти проверку на прочность. Не стоит ввязываться в сомнительные авантюры.

Водолеи

Водолеи, вам удастся решить многие проблемы. Вы можете подняться по карьерной лестнице и даже открыть свое дело.

Будьте готовы упорно трудиться. Вас ждут позитивные перемены.