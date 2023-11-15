5000 гривень однією купюрою: в НБУ розповіли про нові банкноти

Українці, як правило, зберігають готівку переважно номіналом 500 та 1000 гривень. Незважаючи на інфляцію та збільшення обсягу готівки в обігу, Національний банк України (НБУ) не планує найближчим часом вводити в обіг банкноти номіналом більше 1 000 гривень. Про це в ексклюзивному інтерв’ю виданню розповів Олексій Шабан, заступник голови НБУ.

За останній рік в Україні відбулося значне збільшення кількості гривні в обігу. Оскільки вартість гривні знизилася, заощадження населення в гривні також дещо знецінилися. Наразі значна кількість українців зберігає частину своїх заощаджень у готівці, переважно у 500-гривневих купюрах.

Шабан зазначив, що банкнота номіналом 500 гривень наразі є найбільш розповсюдженою, на неї припадає 28% усіх банкнот, що перебувають в обігу.

Однак НБУ не бачить необхідності у введенні банкноти вищого номіналу на даний момент. Запровадження банкноти номіналом понад 1 000 гривень, за словами заступника голови НБУ, не є доцільним за нинішніх економічних умов.

Спостерігається тенденція заміни банкнот меншого номіналу на банкноти більшого номіналу. До війни 200-гривнева купюра була найпопулярнішою для заощаджень, але її витіснила 500-гривнева. Зараз 1000-гривнева купюра стає все більш поширеною для заощаджень, хоча вона все ще менш популярна, ніж 500-гривнева.

Підсумовуючи, Шабан зазначив, що поки що не на часі запроваджувати банкноти номіналом 2 000 чи 5 000 гривень.