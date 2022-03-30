Роботодавці можуть вимагати від робітників працювати більше під час війни

На період воєнного стану в Україні змінили деякі правила та норми трудового законодавства. Зокрема роботодавець тепер може вимагати від свого підлеглого працювати 12 год на добу замість 8 год. Для цього йому не потрібні жодні додаткові дозволи.





Згідно із законом «Про організацію праці», а саме із статтею 6 цього документу, в Україні під час війни робочий час працівників обмежується 60 год на тиждень. Тобто у розрахунку на 5-денний трудовий тиждень, це по 12 год на добу. Згаданий закон було прийнято 15 березня 2022-го року, тобто вже після вторгнення російських військ в Україну.

Окрім права збільшувати робочий час працівників, закон також зобов’язує роботодавця попереджати своїх підлеглих про зміни в графіку за 2 місяці до їх впровадження. Та в Держслужбі України з праці повідомили, що в умовах воєнного стану цього правила можна не дотримуватися. Тобто керівник чи власник підприємства фактично може попередити працівника про збільшення тривалості робочого дня в будь-який момент.

Правила воєнного часу передбачають ще одну суттєву зміну, а точніше послаблення, про яке вкрай важливо знати українцям. Стосується воно обов’язків роботодавця сплачувати своїм підлеглим зарплатню. Якщо у мирний час за несвоєчасну виплату зарплатні керівника могли б покарати, то під час війни це правило не діє. Тобто власник підприємства має право затримувати виплати, якщо не має фінансової можливості своєчасно розрахуватися із працівниками.

Нагадаємо, що переселенці, які внаслідок війни втратили свою роботу, можуть отримати одноразову допомогу від держави в розмірі 6500 грн, тобто однієї мінімальної заробітної плати. Для цього необхідно лише оформити заявку на фінансову допомогу у застосунку «Дія». При цьому жодних додаткових документів чи довідок про втрату джерела доходу надавати не потрібно.

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