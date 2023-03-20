Бронювання 2023: чому зменшилася кількість відстрочок та які галузі лідирують за числом броней

В Україні в 2023 році суттєво зменшилася кількість заброньованих працівників. Станом на сьогодні відстрочку від призову мають 528 тис. військовозобов’язаних громадян, хоча ще у жовтні 2022 року їх число становило близько 700 тис. У Кабміні розповіли, чому зменшилася кількість бронювань та які галузі забронювали найбільше своїх працівників.

Перш за все в Кабінеті міністрів зазначили, що зменшення числа заброньованих співробітників пов’язане зі зміною порядку бронювання. Нововведення були запроваджені наприкінці січня і значно звузили коло осіб, що мають шанси на відстрочку від служби. Тож із моменту прийняття змін до порядку бронювання в Україні було заброньовано не більше 2 тис. працівників.

Натомість у багатьох військовозобов’язаних українців, що отримали відстрочку від служби у 2022 році, вже закінчився термін бронювання. А оскільки правила змінились, забронювати їх повторно роботодавці вже не можуть.

Також в уряді розповіли, які галузі за час війни оформили найбільше відстрочок для своїх працівників. Згідно з даними Міністерства економіки у першій п’ятірці та кількістю бронювань опинилися:

Енергетична галузь – 163 тис. осіб;

Транспорт та логістика – 76 тис. осіб;

Аграрно-промисловий сектор – 63 тис. осіб;

Обласні та районні адміністрації – 45 тис. осіб;

Промисловість – 33 тис. осіб.

В загальному ж з 24 лютого 2022 року Міністерство економіки України видало 3510 наказів про бронювання. З них 2661 досі є діючими.

Нагадаємо, що згідно з новими правилами бронювання право на відстрочку мають лише працівники критично важливих для країни підприємств та установ. Для визнання критично важливими такі підприємства чи установи повинні відповідати низці критеріїв, найважливішими з яких є:

стратегічне значення для економіки країни;

відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ;

забезпечення працівникам зарплатні, не меншої за середню в країні.

За умови відповідності цим критеріям підприємство чи установа має право забронювати від мобілізації до 50% своїх працівників, не враховуючи керівників та їх заступників.