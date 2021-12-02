Украинец продал 1 копейку по цене подержанной иномарки

На одном из самых популярных онлайн-аукционов Украины продана советская монета номиналом 1 копейка за невероятную сумму в 250 тысяч гривен.





Редкая монета была отчеканена в 1949 году и на удивление хорошо сохранилась. Кроме возраста, цены денежному знаку добавил еще и видимый брак, который сделал ее поистине уникальной. На лицевой стороне копейки указан совсем иной год выпуска, чем на обратной – 1950-й.

Согласно данным онлайн-аукциона Violity, пока известно о существовании только двух таких монет. К тому же состояние денежного знака просто идеальное, будто он никогда и не был в обращении.

Благодаря уникальности экземпляра, а также в разным годам выпуска на аверсе и реверсе, копейка побила все рекорды аукциона. После ожесточенной борьбы между 34 коллекционерами, монета таки ушла с молотка за 250 тысяч гривен. То есть по сути сравнялась в цене с подержанной иномаркой.

Какие монеты можно выгодно реализовать?

Сегодня коллекционеры и нумизматы готовы платить просто сумасшедшие деньги за уникальные монеты. Причем они не обязательно должны быть старинными. Иногда даже обычные копейки, которыми мы ежедневно рассчитываемся в магазине, могут оказаться невероятно ценными для знатоков.

В частности, популярностью пользуются денежные знаки из ограниченных или экспериментальных серий, а также монеты с видимыми недостатками. К примеру, настоящие эксперты в области нумизматики охотно поторгуются за монету номиналом 15 копеек. Она была выпущена небольшим тиражом, так что встретить ее в обращении крайне сложно.

Охотно приобретут за немалые деньги и копейку или гривну с браком чеканки: с лицевой и оборотной стороной, развернутыми на 180 градусов, отчеканенными разными годами выпуска или одинаковыми аверсом и реверсом.

А вот если вам удалось стать владельцем монеты времен СССР, то, в зависимости от тиража и года выпуска, за нее можно выторговать около 200 тысяч гривен.