Эксперты назвали “секретные” опции Viber о которых мало кто знает

В Украине уже несколько лет подряд Вайбер остается одним из популярнейших мессенджеров. Сейчас конкуренцию ему может составить разве что Телеграмм, но Вайбером и дальше продолжают пользоваться миллионы украинцев. Большинство из них пользуются только базовыми опциями, то есть переписки или звонки. Однако этот менеджер может похвастаться многими уникальными фишками, которые, возможно, не всем, но многим будут полезны.

Четыре уникальные фишки Viber о которых большинство не знают

Итак, таких фишек эксперты насчитали четыре и касаются они, как усиленной безопасности вашего аккаунта, так и просто развлекательной части приложения.

Двухстороннее шифрование чатов. Это очень полезная вещь для тех, кто хочет сохранить анонимность диалога. Для этой цели компания придумала двустороннее верифицированное шифрование. Доступ к диалогу будут иметь только его участники. Для этого один из участников должен активировать функцию верификации контакта и отправить собеседнику специальный код. После того как два контакта получат этот код, их диалог станет зашифрованным. Частные диалоги. Любой чат можно сделать не только приватным, но и установить на него пароль. Таким образом даже если ваш телефон попадет кому-то в руки, то чаты, которые вы считаете слишком конфиденциальными, прочитать никому не удастся. Создание стикеров. Подобное есть не только в социальной сети Инстаграм, но и в вайбере. Здесь есть специальный редактор, где каждый может попытаться создать персональный стикер. По вашему желанию он может стать доступным всей аудитории, которая пользуется вайбером, а это около 800 миллионов человек. Внутренний переводчик. В вайбере можно комфортно общаться с иностранцами при этом на родном языке. Здесь есть встроенный переводчик, который сразу же переведет сообщение с любого языка на то, что вам нужно. Это очень удобно.

Компания отмечает, что и дальше будет совершенствовать этот мессенджер, чтобы не только удержать существующую аудиторию, но и привлекать новую.