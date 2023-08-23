Названо смартфони Xiaomi, які більше не отримуватимуть оновлення та стануть вразливими перед хакерами

Китайський бренд Xiaomi вже багато років має шалену популярність серед українців. Все через відмінне співвідношення бюджетної ціни та хорошої якості цих смартфонів. Однак, для власників деяких, доволі сучасних моделей є неприємні новини. Мова про смартфони Redmi Note 9 і Redmi 9, які більше не отримуватимуть оновлень в тому числі й безпекових. Розробник заявив, що для цих телефонів більше не буде проводитися ніяке технічне та програмне обслуговування. Вони працюватимуть, як і раніше, однак стануть набагато вразливішими для хакерів. Власникам цих телефонів потрібно бути в рази уважнішими при відвідуванні підозрілих сайтів, чи натисканні на спливаючі рекламні вікна, адже саме це зазвичай є пасткою аферистів.

Окрім цих двох моделей в перелік потрапила ще одна

Крім цих двох моделей Xiaomi в перелік потрапила ще одна, а саме Poco M2. Моделі від сяомі з’явилися на українському ринку у 2020 році та стали справжніми хітами. Станом на 2023 рік ці моделі входять у п’ятірку найпопулярніших в Україні. Активно використовують їх й в інших країнах світу.

Чим зумовлено таке рішення компанії — достеменно невідомо. Відомо лише, що спроби розробити нові оновлення були, але вони не закінчилися успіхом. Також відомо, що в цей перелік повинна була потрапити й модель Redmi Note 9 Pro, але згодом це рішення було скасовано.

Як захистити себе від телефонних шахраїв?

Щоб не натрапити на шахрайські сайти та не втратити доступ до банківських додатків, дотримуйтесь елементарних правил безпеки. Не вводьте дані своїх карток на підозрілих сайтах, де надто низькі ціни чи загалом ресурси є маловідомими. Не переходьте за посиланнями, які приходять в електронних листах від невідомих відправників. Також, доречно встановити двофакторну ідентифікацію для важливих додатків, наприклад, мобільних банкінгів і встановити ліміти на оплату в інтернеті.