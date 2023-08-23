Експерти назвали “секретні” опції Viber про котрі мало хто знає

В Україні вже кілька років поспіль Вайбер залишається одним з найпопулярніших месенджерів. Зараз конкуренцію йому може скласти хіба що Телеграм, але Вайбером й надалі продовжують користуватися мільйони українців. Більшість з них користуються лише базовими опціями, тобто листування чи дзвінки. Однак цей менеджер може похвалитися багатьма унікальними фішками, які можливо не всім, але багатьом будуть корисними.

Чотири унікальні фішки Viber про котрі більшість не знають

Отож, таких фішок експерти налічили чотири й стосуються вони, як посиленої безпеки вашого акаунта, так і просто розважальної частини додатка.

Двостороннє шифрування чатів. Це дуже корисна річ для тих, хто хоче зберегти анонімність діалогу. Для цієї мети компанія придумала двостороннє верифіковане шифрування. Доступ до діалогу матимуть лише його учасники. Для цього один з учасників повинен активувати функцію верифікації контакту та надіслати співрозмовнику спеціальний код. Після того, як два контакти отримають цей код — їх діалог стане зашифрованим. Приватні діалоги. Будь-який чат можна зробити не лише приватним, а й встановити на нього пароль. Таким чином навіть якщо ваш телефон потрапить комусь у руки, то ті чати, які ви вважаєте надто конфіденційними прочитати нікому не вдасться. Створення стікерів. Подібне є не лише в соціальній мережі Інстаграм, але й у вайбері. Тут є спеціальний редактор, де кожен може спробувати створити персональний стікер. За вашим бажанням він може стати доступним для всієї аудиторії, яка користується вайбером, а це близько 800 мільйонів осіб. Внутрішній перекладач. У вайбері можна комфортно спілкуватися з іноземцями пишучи при цьому рідною мовою. Тут є вбудований перекладач, який відразу ж перекладе повідомлення з будь-якої мови на ту, що вам потрібно. Це дуже зручно.

Компанія наголошує, що й надалі вдосконалюватиме цей месенджер аби не лише втримувати наявну аудиторію, а й залучати нову.