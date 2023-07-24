За что в Польше можно получить депортацию: все больше украинцев сталкиваются с этой проблемой

В Польше сейчас находятся несколько миллионов украинцев. Большинство из них находятся там на условиях беженцев, имеют соответствующие документы и права. Есть и часть тех, кто просто приехал на работу. И те и другие часто совершают очень большую ошибку — трудоустраиваются неофициально. Эксперты говорят, что это не только рискованно с точки зрения потенциального заработка, который может быть в разы ниже обещанного, но и опасно. Лица, работающие неофициально запросто, могут попасть под депортацию, после чего въезд в Польшу им будет надолго запрещен.

Все больше украинцев попадает в такие ситуации

Чаще всего с подобными проблемами сталкиваются люди, приехавшие в Польшу подзаработать и трудоустроившиеся неофициально через различные агентства.

“Мне говорили о штрафах, уже когда я работала, не до трудоустройства. Но называли какие-то маленькие суммы. А потом, когда все прибавили, мне оставили вот только эти 22 тыс. грн. То есть платили почти половину обещанной суммы еще и угрожали депортацией, если я много буду спорить и жаловаться, потому что я виноватая“, — рассказывает украинка Юлия.

Польские эксперты заявляют, что трудоустроиться на крупное предприятие можно только через рекрутинговые агентства, но это трудоустройство будет официальным. Если вам предлагают другие условия, стоит задуматься давать ли согласие. Если вы трудоустраиваетесь легально и через надежное агентство, то защищаете собственные права.

“Если же работодатель предоставляет не те условия, что обещал, следует обратиться в агентство, которое вас трудоустроило. На защиту придут специалисты по рекрутации, а в некоторых случаях даже юристы. Вам предоставят новую работу, если вас не устраивают условия. В общем, польские работодатели конкурируют между собой за работников из Украины, поэтому стараются предложить хорошие условия”, — сказала Анна Джоболда, директор рекрутации международного агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Летом особенно стоит быть внимательным, ведь это сезон, когда количество работников увеличивается и соответственно растет и количество мошенников.