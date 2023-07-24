Медики розкритикували відомі аптечні краплі, якими користуються більшість українців

В Україні можна цілком спокійно купити в аптеках більшість ліків не маючи при цьому рецепту від лікарів. Не так давно, у категорії рецептурних препаратів були переведені антибіотики, а от більшість інших ліків все ще залишаються цілком доступними. І це погано кажуть лікарі, адже українці обожнюють займатися самолікуванням і нерідко роблять собі лише гірше. Наприклад, хто не чув про очні каплі Візин. Їх регулярно рекламують по ТВ, та частенько купують люди, які мають проблеми з сухістю очей, з зором, чи просто багато працюють за комп’ютером. Та виявляється ці каплі не лише неефективні, а й небезпечні. Принаймні так вважає лікар Анна Пилипчук.

Візин — це справжній фуфломіцин

Пилипчук часто розповідає про різні ліки на своїй сторінці в Інстаграм. І от цього разу в пості фігурували каплі Візин, які коштують близько 200 гривень. Їх найчастіше купують при почервонінні очей та хворобі сухого ока. Але виявляється при цих діагнозах дані каплі можуть лише нашкодити.

Також вони абсолютно безсилі при міопії (короткозорості). Зі слів лікаря, ця проблема не лікується жодними каплями, які розширюють зіницю. Також медикиня дала короткий коментар щодо інших поширених недуг та способів їх лікування:

Катаракту можна вилікувати лише хірургічно. Різноманітні вітаміни для очей, а також чорниця зовсім не покращують зір. Кон’юнктивіт вірусного характеру неможливо вилікувати ніякими каплями, лише якщо він герпетичний. Комп’ютерні окуляри — це просто маркетинговий хід. Вони зовсім не захищають очі та не попереджають втрату зору. Різноманітні вправи для очей, які так часто рекомендують робити різноманітні експерти на Ютубі зовсім не допомагають, а можуть навпаки призвести до атрофії зорового нерва.

“Насправді, фуфломіцинів в рази більше ніж справжніх діючих методів лікування та ліків, на жаль. Тому бережіть своє здоров’я та ваш гаманець!” – підсумувала лікарка.