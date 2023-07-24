За що в Польщі можна отримати депортацію: все більше українців стикаються з цією проблемою

В Польщі зараз знаходиться кілька мільйонів українців. Більша частина з них перебувають там на умовах біженців, мають відповідні документи та права. Є й частина тих, хто просто приїхав тимчасово на роботу. Й ті й інші часто роблять дуже велику помилку — працевлаштовуються неофіційно. Експерти кажуть, що це не лише ризиковано з точки зору потенційного заробітку, який може бути в рази нижчим обіцяного, а й небезпечно. Особи, які працюють неофіційно запросто можуть потрапити під депортацію, після чого в’їзд у Польщу їм буде надовго заборонений.

Все більше українців потрапляють у такі ситуації

Найчастіше з подібними проблемами стикаються люди, які приїхали в Польщу підзаробити й працевлаштувалися неофіційно через різноманітні агенції.

“Мені говорили про штрафи, вже коли я працювала, не до працевлаштування. Але називали якісь маленькі суми. А потім, коли всі додали, мені залишили ось тільки ці 22 тис. грн. Тобто платили майже половину обіцяної суми ще й погрожували депортацією, якщо я багато буду сперечатися і скаржитися, тому що я винна“, – говорить українка Юлія.

Польські експерти заявляють, що працевлаштуватися на велике підприємство можна лише через рекрутингові агенції, але це працевлаштування буде офіційним. Якщо ж вам пропонують інші умови, варто задуматися чи давати свою згоду. Якщо ви працевлаштовуєтесь легально і через надійну агенцію, то маєте захищені власні права.

“Якщо ж роботодавець надає не ті умови, які обіцяв, слід звернутися в агентство, яке вас працевлаштувало. На захист прийдуть фахівці з рекрутації, а в деяких випадках навіть юристи. Вам нададуть нову роботу, якщо вас не влаштовують умови. Загалом, польські роботодавці конкурують між собою за працівників з України, тож намагаються надати гарні умови”, – заявила Анна Джоболда, директор департаменту рекрутації міжнародної агенції з працевлаштування Gremi Personal.

Літом особливо варто бути уважним, адже це сезон коли кількість заробітчан збільшується і відповідно зростає й кількість шахраїв.