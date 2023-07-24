Правила мобилизации меняются: кто может получить бронь онлайн

В Украине во время военного положения и всеобщей мобилизации заработает онлайн система бронирования работников, которые могут получить отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины.

Эту информацию озвучил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

По его словам, разработкой онлайн сервиса е Бронирования совместно занимаются два министерства — Минэкономики и Минцифры.

Как отмечает Фоменко, этой услугой смогут пользоваться украинские предприниматели для бронирования своих работников от мобилизации в военное положение.

Предприятия смогут создавать свой кабинет, заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников, автоматически из ПФУ и налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И если не будет каких-то ограничений, будут выданы электронные бронирования.

В электронном документе, если система позволит получить такое бронирование, будет QR-код, который можно распечатать. Он и станет подтверждением того, что лицо получило отсрочку. Такой документ понадобится при выдаче повестки или проверке документов.

Фоменко отмечает, что на разработку онлайн-сервиса министерства могут потратить около трех месяцев. После чего в государстве в полной силе заработает алгоритм электронного бронирования.

Стоит отметить, что в Украине девятый год продолжается жестокая война с российскими оккупантами. С февраля 2023 года продолжается полномасштабная война. Поэтому вручение повесток это не автоматический билет на войну, а в первую очередь актуализация данных граждан. Да, вслед за повесткой возможен призыв на военную службу, но это нормальное явление в стране, которая воюет с коварным врагом. Стоит помнить, что обязанностью каждого украинца является защита своей страны.

В то же время юристы отмечают, что повестку должны вручать лично. Если сообщение о необходимости явиться в Территориальный центр комплектования и социальной защиты оставили в почтовом ящике или в дверях, то такая повестка не считается врученной.