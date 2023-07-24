Правила мобілізації змінюються: хто може отримати бронь онлайн

В Україні під час воєнного стану та загальної мобілізації запрацює онлайн система бронювання працівників, які можуть отримати відстрочку від призову в лави Збройних сил України.

Цю інформацію озвучив заступник міністра економіки Ігор Фоменко.

За його словами, розробкою онлайн сервісу еБронювання спільно займаються два міністерства — Мінекономіки та Мінцифри.

Як зазначає Фоменко, цією послугою зможуть користуватися українські підприємці для бронювання своїх працівників від мобілізації в воєнний стан.

Підприємства зможуть створювати свій кабінет, заходити, вводити дані військово-облікової спеціальності, дані працівників, автоматично з ПФУ та податкової буде підтягуватися вся необхідна інформація. І якщо не буде якихось обмежень, будуть видані електронні бронювання.

В електронному документі, якщо система дозволить отримати таке бронювання, буде QR-код, який можна роздрукувати. Він і стане підтвердженням того, що особа отримала відстрочку. Такий документ знадобиться під час видачі повістки або перевірки документів.

Фоменко зазначає, що на розробку онлайн-сервісу міністерства можуть витратити близько трьох місяців. Після чого в державі повною силою запрацює алгоритм електронного бронювання.

Варто зазначити, що в Україні дев’ятий рік триває жорстока війна з російськими окупантами. З лютого 2023 року триває повномасштабна війна. Тож вручення повісток це не автоматичний квиток на війну, а в першу чергу актуалізація даних громадян. Так, слідом за повісткою можливий призов на військову службу, але це нормальне явище в країні, яка воює з підступним ворогом. Варто пам’ятати, що обов’язком кожного українця є захист своєї країни.

Водночас юристи наголошують, що повістку повинні вручати особисто. Якщо повідомлення про необхідність явитися до Територіального центру комплектування та соціального захисту залишили в поштовому ящику чи в дверях, то така повістка не вважається врученою.