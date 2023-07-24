Осталось 7 дней: украинские банки меняют правила для владельцев карт

Уже с 1 августа граждане Украины не смогут анонимно пополнить чужой или даже собственный банковский счет. Банковская система Украины усиливает борьбу с теневыми доходами и ежегодно усиливает контроль за потоком денег клиентов банков.

Что нужно знать уже сейчас

В офисе президента уже неоднократно заявляли о необходимости борьбы с наличными, в дополнение недавно предлагали совсем запретить наличные. Вроде бы так удастся побороть коррупцию. Но пока все это активно обсуждают, банки уже давно борются с теневыми деньгами украинцев.

В Приватбанке рассказали, что все операции в терминале, кроме пополнения мобильного на экспресс-панели и получения ссылок для загрузки мобильных приложений, будут проводиться только после авторизации клиента. Это правило вступает в силу уже с 1 августа.

Сейчас пополнить чужую или собственную карту наличными можно без каких-либо дополнительных проверок или авторизации. Однако с 2020 года действует ограничение на сумму операции, за раз можно пополнить не более пяти тысяч гривен. Теперь же с первого августа граждане Украины вообще не смогут проводить платежи без предварительной авторизации.

Например, в Monobank говорят., что пополнять карту без комиссии можно в отделениях А-Банка и УниверсалБанка? City24 и EasyPay. При этом до августа все еще можно пополнить карту на пять тысяч без авторизации. При этом нельзя проводить более четырех транзакций в сутки.

Таким образом без авторизации до конца июля можно пополнять карту на пять тысяч гривен, через NFC/Дия на 29 999 в сутки. В то же время уже с 1 августа придется проводить авторизацию через Дія или, если вы пополняете карту в терминале, то хватит карты или финансового номера телефона.

Такие шаги связаны с желанием государства вывести доходы украинцев из тени.