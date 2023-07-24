Залишилося 7 днів: українські банки змінюють правила для власників карт

Вже з 1 серпня громадяни України не зможуть анонімно поповнити чужий чи навіть власний банківський рахунок. Банківська система України посилює боротьбу з тіньовими доходами та щороку посилює контроль за потоком грошей клієнтів банків.

Що потрібно знати вже зараз

В офісі президента вже неодноразово заявляли про необхідність боротьби з готівкою, на додаток нещодавно пропонували зовсім заборонити готівку. Начебто так вдасться подолати корупцію. Але поки все це активно обговорюють, банки вже давно борються з тіньовими грошима українців.

В Приватбанку розповіли, що всі операції в терміналі, крім поповнення мобільного на експрес-панелі та отримання посилань для завантаження мобільних додатків, будуть проводитися лише після авторизації клієнта. Це правило набуває чинності вже з 1 серпня.

Зараз поповнити чужу чи власну картку готівкою можна без будь-яких додаткових перевірок чи авторизації. Однак з 2020 року діє обмеження на суму операції, за раз можна поповнити не більше п’яти тисяч гривень. Тепер же з першого серпня громадяни України взагалі не зможуть проводити платежі без попередньої авторизації.

Для прикладу, в Monobank говорять. що поповнювати картку без комісії можна в відділеннях А-Банку та УніверсалБанку? City24 та EasyPay. При цьому до серпня все ще можна поповнити картку на п’яти тисяч без авторизації. При цьому не можна проводити більше ніж чотири транзакції на добу.

Таким чином без авторизації до кінця липня можна поповнювати карту на п’ять тисяч гривень, через NFC/Дія на 29 999 на добу. Водночас вже з 1 серпня доведеться проводити авторизацію через Дія або, якщо ви поповнюєте картку в терміналі, то вистачить картки або фінансового номера телефону.

Такі кроки пов’язані з бажанням держави вивести доходи українців з тіні.