Київстар безкоштовно надасть доступ до популярної послуги: умови

Київстар ТБ та Gazer проводять спільну акцію “3 місяці Київстар ТБ у подарунок”, яка триватиме до 31 серпня 2023 року. Клієнти, які придбають певні моделі телевізорів Gazer, отримають спеціальний пакет “Київстар ТБ” на 3 місяці. Пакет складається з 52 ексклюзивних тематичних каналів, 53 радіоканалів та доступу до понад 20 000 фільмів, серіалів та шоу. Промокод на цю пропозицію буде надруковано на чеку в торгових точках-партнерах, які продають телевізори Gazer.

Інструкція з активації промокоду:

Завантажте на свій пристрій додаток “Київстар ТБ”. Авторизуйтесь, використовуючи свій номер телефону. Введіть промокод, знайдений на чеку, у поле “Введіть промокод” у розділі “Профіль”, після чого натисніть “Далі”. Почніть насолоджуватися контентом!

Примітка: абоненти тарифів “Київстар Домашній Інтернет” та “Всім разом” не мають права на активацію промокоду. В акції можуть брати участь абоненти всіх операторів мобільного зв’язку. Після тримісячного тестового періоду абоненти “Київстар” будуть автоматично переведені на тарифний план “Сімейний” за 150 грн/міс. Абонентам інших операторів послуга буде припинена, але вони зможуть вручну активувати її та сплатити вартість зі свого банківського рахунку.

Акційні моделі телевізорів включають:

Gazer Smart TV TV24-HS2G

Gazer Smart TV TV32-HS2G

Gazer Smart TV TV32-FS2G

Gazer Smart TV TV40-FS2G

Gazer Smart TV TV43-FS2G

Gazer Smart TV TV43-US2G

Gazer Smart TV TV49-US2G

Gazer Smart TV TV55-US2G

Gazer METASMART TV TV32-HS3B

Gazer METASMART TV TV40-FS3B

Gazer METASMART TV TV43-FS3B

Gazer METASMART TV TV43-US3B

Gazer METASMART TV TV50-US3B

Gazer METASMART TV TV55-US3B

Gazer METASMART TV TV65-US3B

Gazer Live Edition UA TV32-HS3BLEUA

Gazer Live Edition UA TV40-FS3BLEUA

Gazer Live Edition UA TV43-FS3BLEUA

Gazer Live Edition UA TV43-US3BLEUA

Gazer Live Edition UA TV50-US3BLEUA

Gazer Live Edition UA TV55-US3BLEUA

Gazer Live Edition UA TV65-US3BLEUA