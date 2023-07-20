В “Укрэнерго” назвали предельную температуру, которую украинцы могут выставлять на кондиционерах

В условиях сильной жары энергетики просят граждан Украины ограничить использование кондиционеров, если это возможно, или хотя бы установить в системах охлаждения температуру не ниже 23 градусов. Это обращение связано с повышенным потреблением электроэнергии в стране из-за сильной жары.

В компании “Укрэнерго” признают, что в условиях, когда температура воздуха в Украине превышает 30 градусов, без кондиционеров обойтись сложно. Однако они призывают граждан с 16:00 до 23:00 осторожно пользоваться другими высокоэнергетическими приборами.

В компании отмечают, что из-за масштабных повреждений и продолжающихся ремонтных работ в энергосистеме осталось меньше работоспособных единиц, чем в довоенные годы. В связи с этим украинцам предлагается:

Поддерживать температуру воздуха в кондиционерах на уровне 23 градусов и выше,

Не использовать одновременно с кондиционером высокоэнергетические приборы (такие как электроплиты, утюги, пылесосы) во избежание перегрузки системы,

Отложить использование бойлеров, стиральных и посудомоечных машин до вечера.

Одновременно с этим 17 июля на три дня раньше срока был отремонтирован энергоблок одной из украинских атомных электростанций, что позволило увеличить мощность энергосистемы страны на 1 000 МВт. Однако дополнительные мощности были нивелированы возросшим в результате аномальной жары спросом на электроэнергию.