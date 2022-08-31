Перший пішов: великий державний банк більше не гарантує повне збереження коштів клієнтів

У Кабінеті Міністрів прийняли рішення щодо зміни ключового правила роботи Ощадбанку. Тепер державна фінустанова буде гарантувати вклади своїх клієнтів лише на загальних засадах. Хоча раніше Ощад був єдиним банком, в якому українцям гарантували 100% повернення розміщених на рахунку грошей.





Зміни до статуту банку було внесено згідно з постановою кабміну №958 від 27 серпня поточного року. Таким чином вкладникам гарантуватимуть повернення їхніх вкладів лише в сумі та за порядком, які передбачені законом «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Державний банк самостійно нестиме відповідальність за взятими на себе зобов’язаннями власним майном, в тому числі грошовими коштами, згідно із законом України. При цьому Ощад не повинен відповідати за зобов’язаннями держави, а держава – за зобов’язаннями банку. Хоча деякі ситуації можуть розглядатися як винятки, якщо це передбачено договором або законодавством.

Згідно з рішенням Кабміну Ощадбанк буде гарантувати вклади своїх клієнтів відповідно до закону №2180-IX. А це означає, що під-час військового стану та 3 місяців після його відміни вкладники можуть розраховувати на компенсацію своїх заощаджень у повному розмірі. Також в статуті банку з’явився пункт про його включення до загальної системи гарантування вкладів.

Після завершення війни клієнтам банку в разі форс-мажору будуть виплачувати лише 600 тис. грн від загальної суми вкладів. У цьому й полягає суть рішення уряду. Адже Ощад навіть до війни гарантував клієнтам в разі свого банкрутства 100% повернення всіх розміщених на рахунках коштів. А тепер він буде, як і всі інші фінустанови України, пропонувати компенсацію у вигляді суми, зафіксованої Фондом гарантування вкладів.

Нагадаємо, що з початку війни державний Ощадбанк зазнав величезних збитків. Їх сума наразі становить 4,03 млрд грн. Для порівняння друге півріччя 2021 року банк завершив з прибутком у 512,6 млн грн.