За 100-гривневую купюру можно получить более $2000

Украинец шокировал сеть необычным объявлением на популярной интернет-площадке OLX. На сайте он пытается продать купюру номиналом 100 гривен аж за 50 тысяч грн. В чем же секрет денежного знака, который владелец оценил почти в 2000 долларов?





Оказывается уникальность 100-гривневой банкноты состоит в ее номере – «ВЛ 7777777». Он действительно довольно редкий. Однако эксперты считают, что даже такой необычный идентификатор не придает денежному знаку ценности, заявленной продавцом. Максимальная стоимость этой купюры – 200 грн. И это только при условии, что она является абсолютно новой и никогда не была в обращении.

Своей точкой зрения касательно настоящей цены денежного знака поделился автор одного из профильных сайтов для нумизматов Виталий Ткач. Он уверяет, банкнота номиналом 100 грн не является редкой, независимо от года ее выпуска или номера. Определенную ценность для коллекционеров она может составлять лишь в совершенно новом состоянии, без потертостей и с идеальными углами. То есть это должен быть денежный знак, который никогда не использовали по назначению.

Цену 50 тысяч гривен эксперт считает просто нереальной: «Возможно на аукционе за денежный знак и дадут чуть больше 200 грн. Но точно не 50 тысяч».

Тем временем продавец так называемой редкой денежной единицы настаивает на ее ценности. Даже в своем объявлении на OLX он указал, что покупатель может проверить уникальный номер купюры в банке. Таким образом мужчина дерзко пытается продать за бешеные деньги банкноту, которая вовсе не достойна места на полке коллекционера.

Напомним, что сейчас чрезвычайной популярностью на аукционах пользуются редкие монеты, выпущенные в первые годы независимости Украины. Особую ценность имеют для нумизматов копейки из ограниченной серии, или же с браком чеканки. За некоторые экземпляры можно выторговать даже более 1000 долларов.