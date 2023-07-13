Lifecell переманивает абонентов мега выгодными тарифными планами: старый номер можно сохранить

В Украине фигурируют три мобильных оператора: Киевстар, Водафон и Лайфселл. Первые два считаются более популярными и делят между собой наибольшую долю абонентов. Последний только набирает обороты, однако все же не может полноценно конкурировать с этими компаниями. Чтобы изменить ситуацию и расширить клиентскую базу, Лайфселл предлагает абонентам Киевстара и Водафона дешевые тарифные планы с хорошим наполнением и сохранением номера. Номер можно сохранить в рамках услуги Mobile Number Portability (MNP) – то есть перенос мобильного номера с кодом.

Как можно сохранить номер сменив мобильного оператора?

Прежде чем подать заявку на переход к новому оператору, убедитесь, что услуга “Сохранение номера” подключена. Проверить это можно, нажав комбинацию *181*9#, а чтобы отключить услугу, нужно нажать *181*9#.

“При перенесении номера в lifecell вы полностью храните и номер, и код оператора. То есть, если ваш номер начинался с 067, 097, 066, 050 или других цифр, то таким и останется”, — отметили в lifecell.

В настоящее время компания предлагает новым абонентам выгодные тарифы, включающие от 8 Гб интернета, безлим на звонки в сети и от 300 минут на звонки других операторов. Стоят новые тарифные планы 90, 120 и 180 гривен. Последний тариф за 180 гривен предлагает абонентам пользоваться безлимитным Интернетом при высокой скорости.

Как перейти к Лайфселлу?

Заявку на переход в компанию можно подать онлайн на сайте Лайфселл или в любом офлайн отделении. Если номер не привязан к паспортным данным, это можно сделать всего за несколько минут.

При подаче заявки онлайн сначала нужно добавить любой стартовый пакет Лайфселл и ввести данные новой сим-карты на сайте. На эту карту будет перенесен ваш старый номер. Можно также перенести номер на электронную симку, если ваш смартфон ее поддерживает.